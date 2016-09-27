Edinilen bilgilere göre, Avcılar’da 11 Eylül Günü 26 aracın kundaklanması üzerine İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı.

Çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, eylemi gerçekleştiren şüphelinin terör örgütü PKK üyesi Mazlum Arı’nın olduğu belirlenmesi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan takiplerin ardından Başakşehir’e bağlı Güvercintepe Mahallesi’nde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli Mazlum Arı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyette sorguya alınan Mazlum Arı’nın terör örgütü PKK’nın İstanbul bölge sorumlularından olduğu ortaya çıktı.

Tugay Saday



