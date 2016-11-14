E-5 Karayolu Avcılar istikameti Saadetdere Mevkiinde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 05.00 sıralarında Avcılar istikametinde seyir halinde olan Ayhan Tekin yönetimindeki 34 GC 0647 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek Saadetdere Mahallesi Metrobüs Üst geçidinin ayaklarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ayhan Tekin isimli sürücü otomobil içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalelerin ardından Ayhan Tekin’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ayhan Tekin’in cansız bedeni sağlık ekipleri tarafından ambulansa kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni ambulans yardımıyla Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Oğuzcan Yazar

İSTANBUL