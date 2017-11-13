Araç plaka sorgulama nasıl yapılır? |Hasar kaydı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Plaka sorgulama işlemi ile hasarlı araçların durumu sorgulanabiliyor. İkinci el araç almak isteyenlerin daha çok başvurduğu bu yol insanlar tarafından merak ediliyor. Peki, plaka sorgulama işlemi nasıl yapılır. Haberimizden öğrenebilirsiniz...

4 seçenek var

Araç plaka sorgulama için dört seçenek bulunur. Bunlar; SMS, e-devlet, sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesidir.

SMS İLE ARAÇ PLAKA SORGULAMA

SMS ile araç plaka sorgulama, tüm operatör kullanıcılar tarafından yapılabilir. Sorgulama ücreti, 7 Türk Lirası olarak ücretlendirilir. Araç trafiğe çıkış bilgisi, kaskolu ve kaskosuz gün sayısı, son sahiplik süresi bilgileri için; ‘’DETAY boşluk PARCA’’ yazılır ve 5664’e gönderilir. Aracın değişen parçasının olup olmadığı ise, ‘’PARCA PLAKA’’ yazılıp 5664’e gönderilerek öğrenilebilir. Örnek olarak; PARCA 06AB12345 Araç plakası değiştirilmiş olsa bile, sorgulama ile araç hasar bilgisi görülebilir. Bunun dışında; trafik sorgulama ve poliçe sorgulama gibi işlemler de gerçekleştirilebilir.

E-DEVLET İLE ARAÇ PLAKA SORGULAMA

E-Devlet üzerinden araç plaka sorgulaması; turkiye.gov.tr internet sitesinden yapılır. Uygulamaya giriş için; e-Devlet şifresi, E-İmza, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı ve mobil imza seçenekleri bulunur. Giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısından kurumlar listesi açılır. Emniyet Genel Müdürlüğü menüsünde bulunan ‘’Araç Plaka Sorgulama’’ bağlantısı ile araç plakası sorgulanabilir. Sorgulama işlemi sonucunda; aracın modeli, rengi, markası, sahip belge tarihi ve tescil birimi öğrenilebilir. Bu bilgiler dışında hak mahrumiyeti ve çalıntı olup olmadığı bilgilerine de ulaşılabilir.

SİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ İLE ARAÇ PLAKA SORGULAMA

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile araç plaka sorgulama işlemi, sbm.gov.tr internet sitesinden gerçekleştirilir. ‘’Sorgulamalar ve Online İşlemler’’ bağlantısı üzerinden araç plakası ve T.C. kimlik numarası ile araç plakası sorgulanabilir, bilgi edinilebilir.

EGM ARAÇ PLAKA SORGULAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinden sorgulama için egm.gov.tr internet sitesi açılır. Ana sayfa üzerinde yer alan ‘’Trafik Cezası ve Otopark Sorgulama’’ bağlantısına girilerek; T.C. kimlik numarası, ad, soyad ve araç plakası yazılarak sorgulama gerçekleştirilebilir.