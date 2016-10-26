Oto sanayide yaklaşık 35 yıldır esnaflık yapan Karamanlı, sürücülerin araçlarını kışa hazır hale getirmesi gerektiğini aktardı. Özellikle motor yağının öneminden bahseden Karamanlı, “Sürücüler araçlarının motor yağını, yağ filtresini, hava filtresini hatta polen filtresini değiştirmesi lazım. Yeni nesil araçlarda sürücülerin mutlaka sentetik ince yağ koydurmaları lazım. Kışın motor yağı biraz donar ama böyle bir sentetik yağ koyulduğu zaman, araç motorunu hem kolay yağlar hem de motor kolay çalışır. Özellikle çoğu kişi polen filtresini değiştirmez. Sürücüler, ‘polen filtresi yazın klimada kullanılıyor’ diye düşünüyor ama bu filtre hem klimada, hem de kaloriferde kullanılıyor. Sürücüler kışın çok kalorifer çalıştıracağı için polen filtresinin de mutlaka değişmesi lazım” dedi.

“Sürücülerin antifrize dikkat etmesi gerekiyor”

Karamanlı, antifrizin de değişim için bir ömrü olduğunu hatırlatarak, “Sürücülerin dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise antifriz. Antifrizin mutlaka ölçtürülmesi ve gerekiyorsa değişimi olması lazım. Antifrizin de bir ömrü olduğu için, bir süre sonra muhakkak değişmesi lazım. Araçlarda bir de termostat dediğimiz bir alet var. Bu alet, motorun belirli bir sıcaklıkta durmasını sağlar. Sürücüler mutlaka termostatlarına da baktırsınlar” ifadelerini kullandı.

“Bakım yapılmayan aracın yakıt sarfiyatı artar”

Kışlık bakımların yapılmadığın takdirde, sabah çalıştırmada zorlanma görülebileceği gibi, yakıtın da artacağına dikkat çeken Adnan Karamanlı, “Eğer vatandaş aracının bakımını yaptırmazsa, kışın çok zor çalışma görülebilir, bu nedenle de marş motorunda sıkıntı meydana gelebilir. İkincisi araç daha fazla yakıt tüketir” şeklinde konuştu.

“Bakım yapılmazsa motorda ciddi sorunlar görülebilir”

Bakım fiyatlarının araca göre değiştiğini aktaran Karamanlı, bu işlemler uygulanmazsa motorda gelebilecek zararlardan da bahsetti. LPG yakıt sistemi kullanılan araçlara ekstradan bir bakım gerekmediğine de dikkat çeken Karamanlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu kışlık bakım dediğimiz, ciddi paralar tutmuyor. Aracına göre değişkenlik gösterse de, ortalama 400 ile 500 TL arasında insanlar bakımlarını yaptırabilir. Bakımların mutlaka yapılması lazım, çünkü araç hem daha az yakar, hem daha güvenli olur. Bakımlar yapılmazsa motora zarar verebilir. Eksi 15-20 dereceler gibi soğuklarda motor yağlama yapmazsa, 'yatak sarma' dediğimiz durum meydana gelebilir, öyle bir zarar görülür. Tüplü araçlar için de çok özel bir bakım gerekmiyor. Yeni nesil dediğimiz araçlarda LPG filtresi var. O filtre değişecek, başka da gereken bir bakım yok. Zaten yapılması gereken kışlık bakım yapıldığı zaman, o da ona yetecektir.”

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Selim Kuşcu