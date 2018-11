Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık itibariyle başlıyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, zorunlu kış lastiği takılması hususunda açıklama yaptı. Açıklamada, ilgili yönetmelik gereği her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan tüm ticari araçlara kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildiği belirtilerek, "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar” hakkındaki tebliğin 5'inci Maddesi gereğince, Eskişehir il merkezi ve ilçelerde 1 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili olarak yapılan yeni düzenleme uyarınca, ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın ilimiz ve bağlı ilçe merkezlerindeki karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet ve otomobillerde (hususi otomobiller hariç) kış lastiği kullanılması zorunluluğu getirilmiştir.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin kış lastiği olması, kamyonet, minibüs ve otomobillerin (Hususi otomobiller hariç) tüm lastiklerinin kış lastiği olması, Eskişehir il sınırları içerisinde her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dönemde kış lastiği kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi hususunda valiliğimiz tarafından 23 Mayıs 2017 tarihinde karar alınmıştır. Her ne kadar hususi otomobiller için kış lastiği kullanmak kanun gereği zorunlu değil ise de, Eskişehir ilimizin iklimi göz önünde bulundurularak kış lastiği kullanılması İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından düzenli ve trafik akışının temin edilmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından tavsiye edilmektedir. Görevli trafik ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde belirtilen tarihler arasında aracına kış lastiği takması zorunlu olmasına rağmen kış lastiği takmayan araç sürücülerinin sürücü belgesine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/a maddesinden 625,00 TL Trafik idari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilecektir. Bu doğrultuda, talep artışlarıyla oluşabilecek yoğunlukların sorunsuz bir şekilde önlenmesi ve vatandaşlarımızın mağdur olmamaları açısından gerekli tedbirleri almaları hususu, kamuoyuna duyurulur."