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Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor

Benzin ve motorin fiyatlarına 11 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor

31 Temmuz 2017 09:34

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatına 11 kuruş zam yapılmasının beklendiğini açıkladı. Olası zamdan sonra benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5,08 liradan 5,19 liraya, Ankara'da 5,12 liradan 5, 23 liraya, İzmir'de 5,10 liradan 5,21 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da ortalama 4,43 liradan 4,54 liraya, Ankara ve İzmir'de 4,48 liradan, 4,59 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor. 

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Etiketler: benzin, zam


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