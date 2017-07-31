Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatına 11 kuruş zam yapılmasının beklendiğini açıkladı. Olası zamdan sonra benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5,08 liradan 5,19 liraya, Ankara'da 5,12 liradan 5, 23 liraya, İzmir'de 5,10 liradan 5,21 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da ortalama 4,43 liradan 4,54 liraya, Ankara ve İzmir'de 4,48 liradan, 4,59 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.