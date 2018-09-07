Araç sahipleri için Check-Up duyurusu

Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’nin 52 ilinde 200’e varan servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, yaptığı duyurda otomobillerin en önemli noktalarının kontrolünü kapsayan check-up hizmetini müşterilerine ücretsiz olarak sunacağını bildirdi. Yapılan şirket açıklamasına göre lastikler, farlar, amortisör, egzoz, fren sistemi, sıvılar (motor yağı, antifriz, cam suyu, akü suyu), klima, ön düzen ayarı, silecekler, filtreler ve birçok serviste sunulmayan fren hidroliği ile akünün ücretsiz kontrolünü kapsayan check-up hizmeti, otomobillerdeki olası arızaları ve kaza risklerini en aza indirecek. Ücretsiz check-up yaptırmak için markadan herhangi bir ürün veya hizmet alma şartı da aranmıyor; check-up sonrasında ortaya çıkan arızalar, müşterinin onayının alınması durumunda giderilecek.

Kapsamlı araç check-up’ı neden önemli?

Açıklamada yer alan ifadelere göre yeni nesil otomobiller, her ne kadar en son teknolojilerle ve en kaliteli malzemelerle üretiliyor olsa da, aracı oluşturan parçaların da bir ömrü vardır ve araç üretiminde kullanılan orijinal parçalar zamanla etkisini yitirir. Bu yüzden marka ve modeli ne olursa olsun her otomobil, düzenli kontrol ve bakıma ihtiyaç duyar. Düzenli kontrol ve bakımlar yapılmazsa, otomobilin vereceği tepkilerden de bir sorun olduğu anlaşılabileceği gibi, beklenmedik arıza ve kaza riski yükselir. Tüm bunların yanında düzenli kontrol ve bakımlar, beklenmedik arıza ve kaza risklerini en aza indirirken, otomobillerin sağlıklı ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlayarak yakıt tüketiminin azaltılmasına da yardımcı olur.