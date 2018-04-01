Araç sürücüsü takla attığı araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, saat 03:30 sıralarında Fatih Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Aksaray istikametinden Unkapanı istikametine gitmekte olan Ömür Çelik Seçilmiş yönetimindeki 34 HJ 2623 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kırmızı ışıkta bekleyen 34 TKB 73 plakalı ticari taksiye, daha sonra trafik ışık levhasına çarparak takla attı. Durumu gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Araç sürücüsü Ömür Çelik Seçilmiş kendi çabalarıyla araçtan çıktı. Polis ekipleri yaptığı incelemede Ömür Çelik Seçilmiş’in sürücü belgesinin olmadığını belirledi. Araç sürücüsü Ömer Çelik Seçilmiş, kazadan yara bile almadan kurtulurken, tedbir amaçlı hastaneye götürülürdü.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, kaza yapan araçlar çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Selim Bayraktar