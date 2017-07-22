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Araç taşıyan tırın freni patladı, ortalık savaş alanına döndü

Beykoz'da araç taşıyan tırın yokuş aşağıya giderken freni patladı. Üstünden 5 araç bulunan tır yoldaki araçlara çarptı, arkasındaki araçlar üst üste devrildi, ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Araç taşıyan tırın freni patladı, ortalık savaş alanına döndü

22 Temmuz 2017 19:46
Araç taşıyan tırın freni patladı, ortalık savaş alanına döndü - Tıkla İzle

Kaza, saat 17.30 sıralarında, Beykoz Soğusu Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Ateş yönetimindeki tırın frenleri yokuş aşağıya giderken patladı. Freni patlayan ve arkasında 5 araç bulunan tır, ilk önce sokak üzerinde bulunan çöp kutusuna sonra doğal gaz kutusuna çarpıp yan yattı. Yan yatan tırın üzerindeki binek arabalar devrilip yan yatarken sokakta bulunan diğer 4 araca da zarar verdi. Sokak bir anda savaş alanına döndü. Doğalgaz kutusundan sızan gaz zamanında müdahale ile kesilirken olası bir faciadan dönüldü. Olayda yaralananın ise olmadığı bildirildi.

Arabasını yeni aldığını belirten Mustafa Ünsal isimli bir vatandaş, "Arabanın frenleri patlamış araba taşıyan tırın gelmiş diğer arabalarda vurmuş. Dün aldık arabayı bugün pert oldu" dedi.
Kazayı yapan Serkan Ateş ise, "Yukarıdan aşağıya doğru iniyorduk frenleri boşaldı ilk önce herhalde. 3, 4 arabaya vurduk herhalde" diye konuştu. 

Metin Başar
 

Etiketler: araç, fren


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