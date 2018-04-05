Araç üretmek için yola çıktı elektrik üretti

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu köyünde yaşayan elektrik ustası 44 yaşındaki Kerem Küçüker, 3 yıl önce elektrikli araç üretme sevdasıyla başladığı yolda kendi kendine 4 kilovatlık elektrik üretebilen sistem geliştirdi. Sistem, ups, dinamo, alternatör ve kartelden oluşuyor. Ups aracılığıyla çalışmaya başlayan sistem dinamo ve alternatör aracılığıyla yaklaşık 4 kilovatlık bir enerji üretiyor. Ups’in devreden çıkarılmasının ardından çalışmasına devam sistem ürettiği 4 kilovatlık bir enerji üretimine devam ediyor. Üretilen enerjinin yaklaşık 3 kilovatının enerji üretiminin sürekliliğinin sağlanması için dinamo tarafından harcandığı belirten Küçüker, geriye kalan 1 kilovatlık enerjiyi kullanabileceğini belirtti.

Üretilen elektrikle lamba, taşlama ve elektrikli soba çalıştıran Küçüker, bu enerji sayesinde 1 kilovatlık bir motorun da çalışabileceğini söyledi. 1 kilovatlık enerjiyle motor aracılığıyla yaklaşık bir ton ağırlığında bir aracın harekete geçirilebileceğini belirten Küçüker, sistemi bir araca monte edip kendi otomobilini üretmek istediğini kaydetti. Kendi imkanlarıyla bu kadarını yapabildiğini vurgulayan Küçüker, imkan sunulması halinde sistemi çok daha geliştirebileceğini belirtti.

Elektrik işiyle uğraştığı için böyle sistemlere hevesi olduğunu kaydeden Küçüker, “Başta bir elektrikli bisiklet aldım. Sonra üç tekerlekli bir elektrikli bisiklet aldım. Bir gün bu ne ile çalışıyor diye düşündüm. Akü ile çalıştığını öğrendim sonra neden elektrikle çalışmasın diye düşündüm. Biraz araştırmasını yaptım ama zor bir işmiş. Asıl benim hedefim bir araba yapmak. Araştırınca herkesin yaptığını gördüm ama akü ile üretilmiş tüm arabalar. Ben de arabayı neden elektrikle yapmadıklarını araştırdım. En sonunda öncelikle elektrik üretmeye karar verdim. Araba mı üretirim yoksa başka bir yerde mi değerlendiririm diye yola çıktım. Yaklaşık 3 yıl oluyor birkaç tane makine bozdum, motor bozdum, jeneratör bozdum” dedi.

“4 kilovat enerji ürettim”

Elektrik üretme hevesi peşinde koşarken yaşadığı talihsiz kaza sonucu yaralandığını belirten Küçüker, “Yaklaşık 3 yıl oldu. Ben 3 kilovat bir DC motor ile 2 bin 800 devirde dönebilen bir motor ile 5,5 kilovatlık modifiye edilmiş bir alternatörü çevirdim. Bu alternatörden yaklaşık 4 kilovat bir elektrik elde ettim. 3 kilovatı bizim dinamoyu çalıştıracak geriye kalan 1 kilovat da şu anda biz kendimiz değerlendiriyoruz. 1 kilovat enerji ile 1 kilovatlık bir motor çalıştırabiliyoruz. 1 kilovatlık bir motor da 1 ton ağırlığı rahatlıkla yolda yürütebilecek bir kapasitededir. Bunu tabi aracın şanzımanına da uygulayabiliriz. Bunu her çeşit mekanizma ile daha geniş bir şekilde değerlendirebiliriz. Hedefim bu” diye konuştu.

“Ben bu işi becereceğim dedim ve becerdim”

Şu ana kadar yaklaşık 30 bin lira para harcadığını vurgulayan Küçüker, şunları söyledi:

“Ama ‘ben bu işi becereceğim’ dedim ve becerdim. Bunu da kendi halkıma, insanlarıma daha iyi olması için daha geliştirilmesi için yaptım. Bazı imkanlar şuanda kısıtlı olduğu için ben ulaşamıyorum. İnşallah ona da ulaşırım.”

Ejder Ediz Işık - Murat Başal