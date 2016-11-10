İl Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, ilimizde uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan risk analizi ve çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen bir araçta, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden yapılan arama sonrasında zula yapılmış vaziyette toplam 10 kilo 711.1 gram esrar ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak şüpheli bir şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak tahkikata başlanılmış olup, şahıs işlemlerinin akabinde Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir” denildi.

Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR