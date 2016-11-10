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Araca zula yapılmış 10 kilo 711 gram esrar ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından bir araç içerisine zula yapılmış 10 kilo 711 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Araca zula yapılmış 10 kilo 711 gram esrar ele geçirildi

10 Kasım 2016 17:35

İl Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, ilimizde uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan risk analizi ve çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen bir araçta, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden yapılan arama sonrasında zula yapılmış vaziyette toplam 10 kilo 711.1 gram esrar ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak şüpheli bir şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak tahkikata başlanılmış olup, şahıs işlemlerinin akabinde Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir” denildi. 

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR

Etiketler: Afyonkarahisar


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