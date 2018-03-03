Aracı gasp edip, bir kişiyi kaçırarak silahla tehdit eden zanlılar yakalandı

İddiaya göre, yaklaşık bir hafta önce zanlılar Ş.E. ve M.İ.G., babasının aracında müzik dinleyen 16 yaşındaki E.Ş.'nin yanına gelerek otomobili alıp kayıplara karıştı. Bunun ardından E.Ş.'nin babası T.Ş.'nin yanına giden Ş.E., M.İ.G ile V.G., şahsı zorla alıkoyarak silahla tehdit etti.

T.Ş. ile E.Ş.’nin verdiği ifadelerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, zanlıları tespit ederek adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, Ş.E.'nin üstünde sahte kimlik bulunurken, şahsın 5 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan zanlılardan Ş.E. ve V.G. tutuklanırken, M.İ.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayda gasp edilen araç sahibine teslim edilirken, tehdit olayında kullanılan silaha da el konuldu.