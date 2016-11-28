Kaza saat 00,45’de Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalyaspor Kavşağı istikametinden İl Sağlık Müdürlüğü istikametine hareket eden Hülya A. yönetimindeki 07 FZE 63 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde iken iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerine çıktı. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadın sürücünün yardımına ise çevrede bulunan vatandaşlar koştu.

Uzun süre gözyaşı döktü

Kazadan yara almadan kurtulan Hülya A. ise yol kenarına oturarak uzun süre, “Aracımı kaybettim. Aracım elimden gitti. Aracımı götürecekler” diyerek göz yaşı döktü. Kadın sürücüyü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen eşi sakinleştirdi. Araç, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otoparka çekildi.

Ertuğrul Gün