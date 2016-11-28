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Aracı ile orta refüje çıkan kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı

Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü orta refüje çıktı. Kazadan yara almadan kurtulan kadın sürücü, “Aracımı götürecekler, aracım gitti” diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Kadını kaza sonrası olay yerine gelen eşi sakinleştirdi.

Aracı ile orta refüje çıkan kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı

28 Kasım 2016 08:50

Kaza saat 00,45’de Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalyaspor Kavşağı istikametinden İl Sağlık Müdürlüğü istikametine hareket eden Hülya A. yönetimindeki 07 FZE 63 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde iken iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerine çıktı. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadın sürücünün yardımına ise çevrede bulunan vatandaşlar koştu.

Uzun süre gözyaşı döktü
Kazadan yara almadan kurtulan Hülya A. ise yol kenarına oturarak uzun süre, “Aracımı kaybettim. Aracım elimden gitti. Aracımı götürecekler” diyerek göz yaşı döktü. Kadın sürücüyü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen eşi sakinleştirdi. Araç, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otoparka çekildi. 

Ertuğrul Gün

Etiketler: antalya haberleri, Antalya kaza


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