Aracı yakmak isterken kendisi de böyle yanıyordu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay saat 13.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2308 Sokak üzerinde meydana geldi. O.Ü.’nün sokak içine parkettiği 54 D 2131 plakalı hafif ticari aracının yanına motosikletle gelen bir kişi önce camını kaldırım taşı ile kırdı, sonra içeri benzin döküp ateşe verdi. Araçtan dumanların çıktığını gören site sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi geldi. Vatandaşlarda yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. İtfaiye yangını aracın motor kısmına sıçramadan söndürdü. Aracın iç kısmında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, O.Ü. büyük üzüntü yaşadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araç otoparka çekildi. O.Ü.’nün aracını alacaklı olan F.T.'nin yaktığı ileri sürüldü. Daha sonra F.T. polis ekipleri tarafından yakalandı.

"Telefonda tartışma"

Kısa süre sonra telefonu çalan O.Ü. karşısındaki kişiye "Polisler var ifade veriyorum. Beni araman bir şey ifade etmiyor. Hakkını mahkemede savunursun. Nasıl mahkemeye kalmaz, sen beni tehdit mi ediyorsun. Sana bir soru sordum. O kadar delikanlıysan bir araba yakılmaz. Bir adamla husumetin varsa karşı karşıya konuşursun, gelipte burada araba yakamazsın kardeşim" dedi.

Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise, kasklı şekilde aracın yanına gelen F.T. geri dönüp motosikleti aracın önüne parketti. Koltuğun altından kaldırım taşı ve küçük benzin şişesini alan F.T. aracın kelebek camını kırdı. İçeri benzin döken F.T. çakmağı çakması aracı alevlerin sarması bir oldu. Kendisi de yanmaktan son anda kurtulan F.T., balkondan kendisini gören kişiyi tehdit ettikten sonra olay yerinden ayrılışı saniye saniye kaydedildi.

"Vatandaş kamerası"

Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde ise, kırmızı motosikletli bir gencin araca molotof attıktan sonra olay yerinden küfür ederek ayrıldığı görüldü.

İsa Akar