Diğer
Kategoriler

Aracın arkasındaki duygulandıran yazı, aracı çekilmekten kurtardı

İzmir'de bir sürücü aracını park yasağı olan yere park etti. Aracı kaldırmak için gelen polis ekibi, aracın arkasındaki yazıyı okuyunca araca ceza yazmaktan vazgeçti ve duygu dolu bir cevap yazdı.

Aracın arkasındaki duygulandıran yazı, aracı çekilmekten kurtardı

15 Haziran 2018 17:02

İzmir'de meydana gelen olayda park yasağı yapan araçları kaldırmak için gelen trafik ekibi bir aracın arkasındaki "Ne kadar sizi görünce heyecanlansak da, 5 saniye içerisinde teybin sesini kısıp emniyet kemerini takıp egzozu ve sisleri kapatsak da razıyız cezaya. Yeter ki siz şehit olmayın" yazıyı okuyunca aracı kaldırmaktan vazgeçti ve "Bayan ekibi olarak seni alnının ortasından öpüyoruz kuzum. Beni çok duygulandırdın.Şimdilik aracını çekmedim. Ama sen yine de aracını olmadık yerlere bırakma. Polis ablan. Trafikçi" notunu bırakarak bölgeden ayrıldı. Aracın kaldırılmadığını çevredeki bir iş yerinde çalışan personelden öğrenen sürücü ise personelin olayı anlatma anını kameraya kaydetti. Video ve polis memurunun yazısı sosyal medyada paylaşılması ile yüzlerce beğeni ve yorum alırken aynı bölgeyi gören güvenlik kamerası kayıtlarında ise polisin çekici ile geldiği, aracın arkasındaki yazıyı gördükten sonra duygu dolu mesajı yazdığı görülüyor. Görüntülerde çekicinin aracı kaldırdığı ve tekrar indirdiği de yer alıyor.

Serdar Yılmaz
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç