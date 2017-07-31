Aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Arapçiftliği Mahallesi Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bisikleti ile evine giden Emin Kurt’a (60) görgü tanıklarının ifadelerine göre aşırı hızlı giden beyaz Şahin marka bir araç çarparak olay yerinden kaçtı. Kazada Emin Kurt kafasından ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların olayı sağlık ekiplerine haber vermesi ile yaralı bisiklet sürücüsü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurt’un durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Tuncay Türkgülü

