Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Umut Mahallesi Abdülkadir Konukoğlu Bulvarı üzerindeki özel bir tıp merkezi yakınlarında işçi servisine yetişmek için yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Çapa'ya sürücüsü, plakası, markası ve modeli bilinmeyen bir araç çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden hızla uzaklaşırken, başından darbe alan İbrahim Çapa, Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden İbrahim Çapa hayatını kaybetti. Kazanın hemen ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Kaza bölgesi ile yakınını gören kamera bulunmaması nedeniyle kaçan araç ve sürücüsüne dair hiç bir iz bulunamadı. Yakınlarının da tüm uğraşlarına rağmen kazayı yapan araç belirlenemedi. Çapa'ya çarpan aracın aracın traktör ya da ters şeride giren bir motosiklet olabileceğini savunan yakınları, kaçan sürücüye tepki gösterdi.

"Haberin gelmesi 15 dakika sürmedi"

Olay gününü anlatan İbrahim Çapa'nın eşi Tülay Çapa, eşinin yemek yedikten sonra işe gitmek için evden çıktığını belirterek, "Öğle yemeğini yedi, işe gitti. Haber gelmesi 15 dakika bile sürmedi. Kaza geçirmiş diye haberi geldi. Almışlar hastaneye götürmüşler. Allah böyle olayı düşmanıma vermesin" dedi.

"Çocuklarımı boynu bükük bıraktı"

Eşine çarpıp kaçan sürücünün yakınlarına seslenen acılı eş Tülay Çapa, "Eşime çarpan sürücü beni 4 çocuğumla birlikte mağdur bıraktı. Çocuklarımı boynu bükük bıraktı. Kirada oturuyoruz, asgari ücret ile çalışıyordu. Eşime çarpan sürücü, bu zamana kadar bulunamadı. Eğer o kişinin de çocukları varsa, annesi, babası, bacısı varsa, Allah rızası için onu adalete teslim etsinler. Eğer biraz vicdanı varsa, adalete teslim olsun. Başka bir şey istemiyorum" dedi.

"Adalete teslim olsun"

Baba Davut Çapa da sürücüye çağrıda bulunarak adalete teslim olmasını istedi. Araç ve sürücünün belirlenemediğini anlatan Çapa, "Oğluma çarpan traktör diyorlar. Ben bilmiyorum. Traktör mü, motosiklet mi, otomobil mi bilmiyoruz. Gelsin, devlete teslim olsun. Biz bir şey demiyoruz. Kaza hali olur. Düşmanlığımız yok. Allah rızası için gelsin, adalete teslim olsun" ifadelerini kullandı.

"Affetmeye hazırız"

İsmail Çapa'nın kuzeni Şıho Geçmen ise kazayı yapan sürücüyü affetmeye hazır olduklarını söyleyerek, adalete teslim olmasını istedi. Göçmen, "Çarpan kişi, motosiklet mi, araç mı bilen yok. Allah rızası için insan durur, başında bekler. Biz hayvana çarpmamak için hayatımızı tehlikeye atan bir toplumumuz. Bir insan bu kadar vicdansız olamaz. Teslim olduğunda bir şey yapmayacağız. Bizim düşmanımız değil, husumetimiz de yok. Tanımıyoruz. Mutlaka o da bizi tanımıyordur ama insan olarak, gelsin teslim olsun. Bize 'Ben çarptım, kaza böyle oldu, beni affedin' dese yeter. Zaten affedeceğiz. Biz de insanız, affetmememiz mümkün değil" şeklinde konuştu.

"Kendisi de vicdanen rahatlasın"

Kazayı savcının soruşturduğunu ve polisin araştırdığını hatırlatan Çapa, o kişinin er yada geç bulunacağına inandığını belirtti. Kazayı gören ya da duyanların da ihbar etmesini isteyen Çapa, "Savcı soruşturma başlattı, polis arıyor. Biz devletin polisine, savcılarına güveniyoruz. İnşallah bunun kim olduğu ortaya çıkacak. Ama teslim olsun, biz de vicdanen rahatlayalım, kendisi de vicdanen rahatlasın. Allah rızası için olayı gören, duyan, bilen kişilerin en yakın karakola giderek, bildirsinler. İnsan bu kadar kıymetsiz olmamalı. Zaten gören de olmuş, er ya da geç ortaya çıkacak" diye konuştu.

Orhan Erkılıç - Serhat Demir