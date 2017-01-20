Atatürk Bulvarı Yeni Hal Pazarı yakınlarında gece geç saatlerde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan köpeğe sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir araç çarptı. Aracın çarpması sonucu yol ortasında can çekişe köpeği gören vatandaşlar durumu belediye yetkililerine bildirirken kazaya karışan araç ise hızla olay yerinden kaçtı. Bir süre yerde can çekişen köpek telef olurken olay yerine gelen belediye görevlileri telef olan köpeği yoldan alarak götürdü.

Öte yandan köpeğe çarparak olay yerinden kaçan araçtan ise çarpmanın şiddetiyle bazı parçaları yola savruldu.

Cihan Kizir

