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Aracın çarptığı taksi eczaneye girdi

Bursa'da bir aracın çarptığı park halindeki taksi dolmuş kaldırımda bulunan eczaneye girdi.

Aracın çarptığı taksi eczaneye girdi

27 Ağustos 2018 23:22

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken eczanede ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. 

Olay, Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. 16 Z 8451 plakalı hafif ticari araç cadde üzerindeki 16 D 0340 plakalı taksi dolmuşa arkadan çarptı. Taksi çarpmanın etkisiyle yan tarafındaki kaldırıma çıkarak eczaneye daldı. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması ve eczanenin kapalı olması sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken eczanenin camlarında ve kazaya karışan araçlarda ciddi hasar meydana geldi. Taksinin sürücüsü büyük bir şok yaşarken arkadan çarpan diğer aracın sürücüsü ise hatanın kendisine ait olduğunu belirtirken, olay yerine gelen polis ekipleri konuyla kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

Derya Evren

 

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