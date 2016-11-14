Kaza, Mardin Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe istikametinden Mardin istikametine seyir halinde olan Yusuf B. yönetimindeki 47 KJ 037 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında karşıdan karşıya geçmek isteyen Fahri Kaya’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kaya ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kalbi duran Kaya’ya uzun süre kalp masajı yaparak hayatta döndürmeye çalıştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise kaza sonrası emniyete giderek teslim oldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Mehmet Salih Keskin