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Aracın çarptığı yaya öldü

Muğla’nın Dalaman ilçesinde aracın çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aracın çarptığı yaya öldü

07 Kasım 2017 17:56

Edinilen bilgiye göre; Dalaman Sarıgerme yolu üzerinde sürücü O.G.’nin kullandığı 48 D 0404 plakalı aracın çarptığı yaya Sezai Aydın yaralandı. Ağır yaralanan Sezai Aydın, görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ekiplerince Dalaman Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aydın, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Cihat Cura
 

Etiketler: araç, yaya

 

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