Diğer
Kategoriler

Aracın kesilen LPG tankından afyon sakızı çıktı

Eskişehir’de, bir aracın içerisinde yapılan aramada boş olduğundan şüphelenilen LPG tankı içerisine gizlenmiş vaziyette 400 gram afyon sakızı uyuşturucu madde ile plastik şişe içerisinde 70 gram morfin ele geçirildi.

Aracın kesilen LPG tankından afyon sakızı çıktı

29 Ekim 2017 14:51

Edinilen bilgilere göre, olay dün gece saatlerinde Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokak'ta meydana geldi. Aldığı bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri R.D., M.Z., ve A.B. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçta arama yaptı. Aracın içerisindeki LPG tankından şüphelenen ekipler çeşitli araç ve gereçlerle tankı kesti. Şüphelerinde yanılmayan ekipler kestikleri tankta bin 400 gram afyon sakızı uyuşturucu madde ele geçirdi. Aramalarda ayrıca plastik şişe içerisinde 70 gram morfin bulundu. 

Öte yandan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilirken, M.Z. isimli şahıs savcılıktan serbest bırakıldı. R.D., ve A.B., isimli şüpheliler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıktan sonra ceza evine gönderildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç