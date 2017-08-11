Diğer
Kategoriler

Aracına 1.5 metrelik yılan giren sürücüyü korkudan kaşıntı tuttu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki kamyonetine yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda yılan giren ve korkudan kaşıntı tutan sürücünün yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Aracına 1.5 metrelik yılan giren sürücüyü korkudan kaşıntı tuttu

11 Ağustos 2017 17:18
Aracına 1.5 metrelik yılan giren sürücüyü korkudan kaşıntı tuttu - Tıkla İzle

Olay, İzmit Sanayi Mahallesi üzerindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartepe Arslanbey'deki inşaat alanından 41 BB 058 plakalı kamyoneti ile dönen Ahmet Ediş (43), yol üzerinde aracına doğru ilerleyen bir yılan gördü. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı ezmemek için manevra yapan sürücü, biraz ilerledikten sonra kamyonetinden inerek aracını kontrol etti. Ediş, kamyonetin altına eğildiğinde yılanı aracının altında görünce uzun süre aracına binemedi. Daha sonra aracıyla İzmit merkezdeki iş yerinin önüne sürücü, kamyonetinden iner inmez itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonetin altında saklanan yılanı tazyikli su ve yangın söndürücü ile sersemleterek çıkarmayı başardı. Yılanın itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldığını gören sürücü Ediş, bir süre kamyonetini kontrol ettikten sonra aracına binebildi.
Yılanı gördüğünde çok korktuğunu söyleyen Ahmet Ediş, "Yol üzerinde yılanla kafa kafaya geldi. O da hızla dingilden içeri girdi. Biz de çıkarmaya çalıştık. Bir an düştüğünü sandık. Ofisin önünde geldiğimizde kontrol ettik. Yılanın kafasını gördük. Sonra itfaiyeye haber verdik. Geldiler sağolsunlar. Çok korktum yılanı görünce. Buraya gelene kadar kaşıntı tuttu. Zor geldim buraya kadar. Gelince dayanamadım, itfaiyeyi aradım. Çünkü bu korku ile ne kadar araba sürecektim" dedi.
İtfaiye ekiplerinin kamyonetin altından çıkardığı yılan, boş bir karton kutuya alınarak doğaya salınmak üzere itfaiye ekiplerince götürüldü.

Cihan Atik - Gürcan Yılmaz - Mehmet Oğuzhan Altun 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!