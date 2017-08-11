Aracına 1.5 metrelik yılan giren sürücüyü korkudan kaşıntı tuttu

Olay, İzmit Sanayi Mahallesi üzerindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartepe Arslanbey'deki inşaat alanından 41 BB 058 plakalı kamyoneti ile dönen Ahmet Ediş (43), yol üzerinde aracına doğru ilerleyen bir yılan gördü. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı ezmemek için manevra yapan sürücü, biraz ilerledikten sonra kamyonetinden inerek aracını kontrol etti. Ediş, kamyonetin altına eğildiğinde yılanı aracının altında görünce uzun süre aracına binemedi. Daha sonra aracıyla İzmit merkezdeki iş yerinin önüne sürücü, kamyonetinden iner inmez itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonetin altında saklanan yılanı tazyikli su ve yangın söndürücü ile sersemleterek çıkarmayı başardı. Yılanın itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldığını gören sürücü Ediş, bir süre kamyonetini kontrol ettikten sonra aracına binebildi.

Yılanı gördüğünde çok korktuğunu söyleyen Ahmet Ediş, "Yol üzerinde yılanla kafa kafaya geldi. O da hızla dingilden içeri girdi. Biz de çıkarmaya çalıştık. Bir an düştüğünü sandık. Ofisin önünde geldiğimizde kontrol ettik. Yılanın kafasını gördük. Sonra itfaiyeye haber verdik. Geldiler sağolsunlar. Çok korktum yılanı görünce. Buraya gelene kadar kaşıntı tuttu. Zor geldim buraya kadar. Gelince dayanamadım, itfaiyeyi aradım. Çünkü bu korku ile ne kadar araba sürecektim" dedi.

İtfaiye ekiplerinin kamyonetin altından çıkardığı yılan, boş bir karton kutuya alınarak doğaya salınmak üzere itfaiye ekiplerince götürüldü.

Cihan Atik - Gürcan Yılmaz - Mehmet Oğuzhan Altun



