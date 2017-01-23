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Aracında kendini vurarak intihar etti

Silivri'de bir erkek şahıs aracının içinde pompalı tüfekle kendini vurarak intihar etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aracında kendini vurarak intihar etti

23 Ocak 2017 11:14
Aracında kendini vurarak intihar etti - Tıkla İzle

Olay, sabah saatlerinde Silivri İnönü Caddesi üzeri Hamam Sauna mevkiinde meydana geldi. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ön camı kırık bir araçta kanlar içinde bulunan bir şahsın hareketsiz yattığını fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde şahsın araç içerisinde pompalı tüfekle intihar ettiği ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili olarak ve şahsın kimliğinin tespiti için araştırmalar devam ederken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 


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