Diğer
Kategoriler

Aracında öldürülen kadının kardeşinden kan donduran ifadeler

Kadıköy’de aracında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz’ın kardeşinin anlattıkları kan dondurdu. Eşinin sürekli ablasından para istediğini söyleyen Sinan Sağlam, ablasının eşi tarafından 15 gün önce sekiz yerinden bıçaklandığını ve sürekli tehdit aldığını söyledi.

Aracında öldürülen kadının kardeşinden kan donduran ifadeler

29 Ekim 2017 14:24
Aracında öldürülen kadının kardeşinden kan donduran ifadeler - Tıkla İzle

Kadıköy’de trafikte direksiyon başında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz’ın cenazesi, Yenibosna’da bulunan adli tıp kurumundan alındı. Cenaze, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Selva Sağlam Yılmaz’ın kardeşi Sinan Sağlam, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ablasının 15 gün önce uyurken eşi tarafından bıçaklandığını ve daha sonra sürekli tehdit aldığını söyleyen kardeş Sağlam, ”Ablam uyurken eşi sekiz yerinden bıçaklayıp, banka şifrelerini istemiş. Kart şifrelerini aldıktan sonra bankaya gidip hesaplarını boşaltıyor. Eve gelip ablama 'Seni böyle bırakırım, hakkımda şikayetçi olursan' diyor. Evde yalnız bir annem ve kardeşlerim var. Onların hepsini götürürüm diyor, ablam da kabul ediyor. Şikayetçi olmuyor o anda korkudan. Sonra banyoya sokuyor ablamı yıkıyor. Bütün eşyalarını makineye atıyor. Bıçağı da atıyor. Sonra ambulans çağrılıyor. Ablama siyah kıyafet giydirmiş, kanlar belli olmasın diye. Hastaneye gelip bırakıyor sonra. Bu 15 gün önce oluyor bunlar” dedi.

“Ablama tehdit mesajları bir türlü bitmedi”

Ablasının sürekli tehdit mesajları aldığını belirten Sağlam, “Ablam zaten kendinde değildi, nekahet dönemindeydi. Tahmin ettiğim kadarıyla para istiyordu. Paraya doyamadı. O şekilde oldu yani. Devamlı para istiyor, vermeyince de tehdit ediyordu. Bu olayın ardından boşanma davası açıldı. Bir hafta kadar oldu, benim bildiklerim bu kadardı. Ablamdan öğrendiklerim bunlardı” şeklinde konuştu.

Selva Sağlam Yılmaz'ın cenazesi, Karacaahmet Gasilhanesine götürüldü. 

Ufuk Kıvık

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç