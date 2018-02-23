Aracında öldürülen pazarlamacının katil zanlısı tutuklandı

Telefon pazarlamacılığı yapan Mehmet İlhan’ın araç içinde ölü bulunması ile ilgili 49 yaşındaki Necmettin K., Bodrum Turgutreis Mahallesi'ndeki bir otelde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Cinayete kurban giden İlhan ve katil zanlısı Necmettin K.’nın telefon pazarlamacılığı yaptığı, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandığı belirlenmişti. Jandarma tarafından oluşturulan özel ekip tarafından gece saat 03.00’de yakalanan zanlı, jandarmadaki sorgusunun ardından gece saatlerinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bekir Tosun

