İddiaya göre, İzmit Yenidoğan Köprü Taksi Durağında çalışan Halil Günay(40) dün gece 01.45 sıralarında aracı ile duraktan ayrıldı. O saatten beri kendisinden haber alamayan ailesi ve arkadaşları durumu hemen polise bildirdi. Yapılan ihbar üzerine hemen harekete geçen polis ekipleri 12 yıldır taksi şoförlüğü yapmakta olan Halil Günay’ı arama çalışmalarına başladı. Polis yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Derince Çınarlı Görükle Mesire Alanında Günay’ın cansız bedenini kanlar içerisinde buldu. Ormanlık alanda bulunan cesedin üzerine olay yerine çağrılan olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonucunda Günay’ın pompalı tüfekle vurulduktan sonra araçtan atıldığı ve yaralı şahsın kendi çabasıyla yol üzerinde bir süre süründükten sonra ağaçlık alanda kaldığı tahmin ediliyor. Olay yerinde bulunan cam kırıklarının da taksiye ait olabileceğinden şüpheleniliyor.

12 yıllık taksicilik yapan evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Günay’ı öldüren şahıs ya da şahısların Günay’a ait 41 T 0117 plakalı taksi ile kaçtıkları düşünülürken polis şahısların yakalanması için geniş çağlı soruşturma başlattı.