Aracını işyerinin önünde bıraktı, sabah aracını sulama kanalından aldı

Olay, Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi DSİ Sulama Kanalı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki İsa Deran’a ait 01 PD 952 plakalı kamyonet, akşam saatlerinde iş yerinin önünden çalındı. Vatandaşların sulama kanalında araç var ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sabah iş yerine gelen Deran, aracının olmadığını fark etti, bunun üzerine polis merkezine giderek ihbar etti. Ancak o sırada polislerin Deran’a aracının sulama kanalında bulunduğu söylemesi üzerine şok yaşadı. Olay yerine gelen araç sahibi Deran gazetecilere şunları söyledi,” Akşam dükkanı kapattık, evimize gittik. Arabayı da dükkanın önünde bıraktık. Sabah geldiğimizde ara yerinde yoktu, emniyette müracaatta bulundum. Daha sonra kanalın içerisinde mavi bir araç olduğunu söylediler, işte bizim araba” dedi. Olay yerine gelen sualtı polisleri, sulama kanalındaki köprüye takılı kalan kamyonet yaptığı incelemede araçta birinin olmadığını belirtti.

‘Sulama kanalı düşen kamyonet gece boyunca hırsızlık suçlarına karıştı’

DSİ sulama kanalında bulunan çalıntı kamyonet, gece boyunca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir çok hırsızlık suçlarına karıştığı ileri sürülürken, daha sonra araçtan kurtulmak için sulama kanalına attıkları iddia edildi. Polis aracı çalan kişi veya kişileri arama çalışmalarına devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye

