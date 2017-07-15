Diğer
Kategoriler

Aracını işyerinin önünde bıraktı, sabah aracını sulama kanalından aldı

Adana’da, akşam çalınan kamyonet sabah saatlerinde sulama kanalında bulundu. Araç sahibi İsa Deran,” Polis merkezine aracımın çalındığı ihbarını yapmaya gittiğim, zaman sulama kanalında olduğunu öğrendim” dedi.

Aracını işyerinin önünde bıraktı, sabah aracını sulama kanalından aldı

15 Temmuz 2017 08:21

Olay, Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi DSİ Sulama Kanalı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki İsa Deran’a ait 01 PD 952 plakalı kamyonet, akşam saatlerinde iş yerinin önünden çalındı. Vatandaşların sulama kanalında araç var ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sabah iş yerine gelen Deran, aracının olmadığını fark etti, bunun üzerine polis merkezine giderek ihbar etti. Ancak o sırada polislerin Deran’a aracının sulama kanalında bulunduğu söylemesi üzerine şok yaşadı. Olay yerine gelen araç sahibi Deran gazetecilere şunları söyledi,” Akşam dükkanı kapattık, evimize gittik. Arabayı da dükkanın önünde bıraktık. Sabah geldiğimizde ara yerinde yoktu, emniyette müracaatta bulundum. Daha sonra kanalın içerisinde mavi bir araç olduğunu söylediler, işte bizim araba” dedi. Olay yerine gelen sualtı polisleri, sulama kanalındaki köprüye takılı kalan kamyonet yaptığı incelemede araçta birinin olmadığını belirtti.

‘Sulama kanalı düşen kamyonet gece boyunca hırsızlık suçlarına karıştı’

DSİ sulama kanalında bulunan çalıntı kamyonet, gece boyunca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir çok hırsızlık suçlarına karıştığı ileri sürülürken, daha sonra araçtan kurtulmak için sulama kanalına attıkları iddia edildi. Polis aracı çalan kişi veya kişileri arama çalışmalarına devam ediyor. 

Süleyman Cenk İdaye
 

Etiketler: adana, kamyonet, kayıp


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!