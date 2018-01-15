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Aracını park ederken silahlı saldırıya uğradı

Uşak’ta evinin önünde aracını park ederken silahlı saldırıya şahıs hafif şekilde yaralanırken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Aracını park ederken silahlı saldırıya uğradı

15 Ocak 2018 20:37

Edinilen bilgiye göre, Uşak merkez Şeref Caddesi üzeri Yücetepe Cami mevkiinde M.B. isimli vatandaş evinin önüne aracını park ederken silahlı saldırıya uğradı. 7 el ateş açan saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı. Saldırı sonrası kurşunların biri ayağına isabet eden M.B. aracına binerek panikle gaza bastı ve araç kaldırımdaki başka araçların üzerine çıktı. M.B. sonrasından aracından inerek saldırıyı yapan kişiyi kovalamaya çalıştı. Yaşanan korku dolu bu anlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan birkaç saniye önce yaya kaldırımda vatandaşlarında geçtiği görülürken olası bir facianın da yaşanmaması yüreklere su serpti.

Olay sonrası polis, saldırının yaşandığı yeri güvenlik çemberine alırken, kaçan saldırgan ise polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Onca mermi arasından şans eseri sadece ayağından yaralanan M.B. nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, mermilerin 5 tanesi aracın kapısına isabet etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ertunç Öztürk - Ferhat Bal

 

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