Olay, Alanya'ya bağlı Gedevet Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızıltaş Mevkii'nde bir otomobilin alevler içinde yandığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. Jandarma ekipleri ise plakaları sökülmüş araçta tamamen yanmış halde 6 adet masaüstü bilgisayar kasası, televizyon ve çok sayıda sağlık dergisi buldu. Ayrıca olay yerinin 10 metre uzağında mutfak çakmağı ele geçti. Olayı araştıran jandarma ekipleri, aracın diş doktoru Mustafa A.'ya ait olduğunu tespit etti.

Kendisine ait aracı ateşe verdi

Yapılan arama sonucu yakalanan Mustafa A. jandarmada verdiği ifadede 'cinler yaptırdı' dediği öğrenildi. Mustafa A. daha sonra kendisinin öz iradesi ile aracını yaktığını beyan etti. Alanya'da yalnız yaşayan Mustafa A.'nın son aylarda bunalımda olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.



Rıza Yanık

