Diğer
Kategoriler

Aracını yaktı, 'cinler yaptırdı' dedi

Antalya'nın Alanya ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs kendisine ait otomobili içinde bilgisayar kasaları ve bir adet televizyon ile birlikte yaktı.

Aracını yaktı, cinler yaptırdı dedi

24 Ekim 2016 15:29

Olay, Alanya'ya bağlı Gedevet Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızıltaş Mevkii'nde bir otomobilin alevler içinde yandığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. Jandarma ekipleri ise plakaları sökülmüş araçta tamamen yanmış halde 6 adet masaüstü bilgisayar kasası, televizyon ve çok sayıda sağlık dergisi buldu. Ayrıca olay yerinin 10 metre uzağında mutfak çakmağı ele geçti. Olayı araştıran jandarma ekipleri, aracın diş doktoru Mustafa A.'ya ait olduğunu tespit etti.

Kendisine ait aracı ateşe verdi
Yapılan arama sonucu yakalanan Mustafa A. jandarmada verdiği ifadede 'cinler yaptırdı' dediği öğrenildi. Mustafa A. daha sonra kendisinin öz iradesi ile aracını yaktığını beyan etti. Alanya'da yalnız yaşayan Mustafa A.'nın son aylarda bunalımda olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.
 

Rıza Yanık
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!