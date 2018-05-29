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Aracını yanlış yere park etti, kendisini uyaran polise saldırdı

Bağcılar’da 9 Mart günü aracını yanlış yere park eden bir kişi, tartıştığı polise saldırdı. Sosyal medyada AK Parti Gençlik Kolları Başkanı olduğu iddia edilen saldırganın, partiyle ilgisinin olmadığı ortaya çıktı.

Aracını yanlış yere park etti, kendisini uyaran polise saldırdı

29 Mayıs 2018 23:42

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 9 Mart günü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı çekicide görevli olan bir polis, Barbaros Mahallesi 169. Sokak’ta tıkanan yolu açmak için yolda yanlış park edilen araç sürücülerini uyarmaya başladı. Polis memuru sokak içerisine 34 YM 23 plakalı lüks otomobilini yanlış park eden sürücü İslam B’yi aracını çekmesi konusunda uyarılarda bulundu. Tam da bu sırada İslam B., polis memuruna küfürler ederek tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İslam B. önce park halinde bulunan bir otomobilin aynısını kırdı, sonrasında ise polis memuruna saldırdı. Bu sırada olay yerine gelen İslam B’nin babası M.B. de polis memuruna hakaretler ederek görevini yapmasını engellemeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri İ.B. ve babası M.B’yi yakalayarak Güneşli Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

Öte yandan, yaşanan olay anının görüntülerine sosyal medyada AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları Başkanı polise tokat attı diye yayınlanmasının ardından, saldırganın AK Parti ile ilgisinin olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca galericilik yapan şahıs ve babası hakkında polise mukavemetten yasal işlem yapıldığı öğrenildi.  

 

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