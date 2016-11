Olay, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K (30), otomobilini düğün salonunun yanındaki boş alana park ederek, evine gitti. 1 gün sonra öğle saatlerinde polisten telefonla aracın çalındığını öğrenen O.K., şok oldu. Merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’ne giden O.K., aracını polis ekiplerinden teslim aldı. O.K.’nin aracının düz kontak yapılarak çalıştırıldığı tespit edildi.

Polisin, olayla alakalı tahkikatı sürüyor.