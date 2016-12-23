Şişli, Hasret Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 19.00 sıralarında Hasret Caddesi üzerinde ticari taksiyi park eden Metin Ü. isimli şoför bileklerini keserek intihar etmek istedi. Yanında bulunan kesici aletle bileklerini kesen Metin Ü., taksi içerisinde kanlar içinde kaldı. Taksi içerisinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören yoldan geçen vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri bileklerini kesen sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Oğuzcan Yazar