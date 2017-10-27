'Aracınızın kışlık bakımını ihmal etmeyin'

Trafik kazalarının bu yılın ilk 9 ayında geçen yıla göre yaklaşık 2 kat arttığını ve kazaların genellikle sürücü hataları ve araç bakımındaki ihmallerden kaynaklandığını belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Geçtiğimiz yıl ilk 9 ayda 141 bin 471 kaza olurken bu yıl aynı dönemde 306 bin 803 kaza meydana geldi. Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde sürücülerimiz araçların kışlık bakımını ihmal etmesin” dedi.

Ülke genelinde yaşanan kazalarının genellikle sürücü hatasından kaynaklandığını belirten Başkan Özmeriç, “Tutulan kayıtlara göre; Türkiye’de 2017 yılının ilk 9 ayında 306 bin 813, kış ayının girişi olan Eylül ayında ise 36 bin 497 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 9 ayda 2 bin 722 kişi, Eylül ayında ise 370 vatandaşımız kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise Eylül ayında 30 bin 567, ilk 9 ayda ise 232 bin 310 kişi olarak kayıtlara geçti. Kazalar en çok sürücü hatalarından kaynaklanırken olumsuz hava koşullarının etkili olduğu günlerde yaşanan kaza sayısı ise normal günlere oranla daha yüksek oluyor. Bu nedenle araçların kış bakımı ihmal edilmemeli” diye konuştu.

Verilere göre; Bu yıl ilk 9 ayda meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının 41 bin 327’si yandan çarpma, 23 bin 219’u yayaya çarpma ve 20 bin 600’ü yoldan çıkma şeklinde gerçekleştiğini belirten Başkan Özmeriç, “Kazalarda coğrafi şartlar ve hava durumunun etkisi de çok fazla oluyor. Araç sayısının en yoğun olduğu illerin başında gelen ilimiz Aydın’da genellikle yaz havası hakim olduğundan, kışlık bakımı yapılmayan araçlar aniden değişen hava şartları karşısında sıkıntılara neden olabiliyor” dedi.

İbrahim Kılınç

