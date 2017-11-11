Aracıyı kaldırdılar, 3 yıldır ucuz et satıyorlar

Ağacık Kırsal Mahallesinde uzun yıllardır kasaplık yapan iki esnaf, aralarındaki rekabeti artırmak için aracıları ortadan kaldırarak yaklaşık 3 yıldır vatandaşlara ucuz et yediriyorlar. Şehir merkezinde kilogramı 40 ile 45 lira arasında değişen kıymayı 32 liradan, 45 ile 50 lira arasında değişen kuş başı etini ise 35 liradan müşterilerine sunuyorlar.

Kasaplardan Ahmet Tunca, “Şu andaki fiyatımız kıyma 32, 35 lira da kuş başı etimiz. Kuzu etimizin pirzolası, külbastısı şişi neyini alırsan 35 lira. Ama bu bugüne mahsus değil. Bu bize dedemizden, babamızda kalan bir meslek. Biz devam ettiriyoruz. 3 yıldan beri fiyatlarımız aynı şekilde devam ediyor. Türkiye genelinden herkes bize misafir olarak geliyor” dedi.

Kasap Aytekin Tunca ise, “Bu meslek bizim dededen, babaya; babadan ise bize geçti. Bu civar bölgenin hayvanlarını biz birinci elden alıp kendimiz mezbahada kestirip kendimiz satıyoruz. Daha önce kasaplara götürüp satıyorduk. Kasaplara götürmüyoruz artık kendimiz satıyoruz etimizi. Birinci elden Madra Dağı'nın Köylerinden hayvanları toplayıp kendiniz kestirip kendimiz pazarlıyoruz etimizi. İkinci bir kişi arada yok. Kesinlikle hep birinci el” diye konuştu.