Diğer
Kategoriler

Aracıyı kaldırdılar, 3 yıldır ucuz et satıyorlar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Ağacık Kırsal Mahallesinde kasaplık yapan iki esnaf, üç yıl önce aracıları ortadan kaldırarak başlattıkları ucuz et satışlarıyla dikkatleri çekiyor.

Aracıyı kaldırdılar, 3 yıldır ucuz et satıyorlar

11 Kasım 2017 11:17
Aracıyı kaldırdılar, 3 yıldır ucuz et satıyorlar - Tıkla İzle

Ağacık Kırsal Mahallesinde uzun yıllardır kasaplık yapan iki esnaf, aralarındaki rekabeti artırmak için aracıları ortadan kaldırarak yaklaşık 3 yıldır vatandaşlara ucuz et yediriyorlar. Şehir merkezinde kilogramı 40 ile 45 lira arasında değişen kıymayı 32 liradan, 45 ile 50 lira arasında değişen kuş başı etini ise 35 liradan müşterilerine sunuyorlar.

Kasaplardan Ahmet Tunca, “Şu andaki fiyatımız kıyma 32, 35 lira da kuş başı etimiz. Kuzu etimizin pirzolası, külbastısı şişi neyini alırsan 35 lira. Ama bu bugüne mahsus değil. Bu bize dedemizden, babamızda kalan bir meslek. Biz devam ettiriyoruz. 3 yıldan beri fiyatlarımız aynı şekilde devam ediyor. Türkiye genelinden herkes bize misafir olarak geliyor” dedi.

Kasap Aytekin Tunca ise, “Bu meslek bizim dededen, babaya; babadan ise bize geçti. Bu civar bölgenin hayvanlarını biz birinci elden alıp kendimiz mezbahada kestirip kendimiz satıyoruz. Daha önce kasaplara götürüp satıyorduk. Kasaplara götürmüyoruz artık kendimiz satıyoruz etimizi. Birinci elden Madra Dağı'nın Köylerinden hayvanları toplayıp kendiniz kestirip kendimiz pazarlıyoruz etimizi. İkinci bir kişi arada yok. Kesinlikle hep birinci el” diye konuştu.

Etiketler: ucuz et

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç