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Aracıyla sulama kanalına düşen yaşlı adam öldü

Adana’da pikabıyla sulama kanalına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Aracıyla sulama kanalına düşen yaşlı adam öldü

14 Haziran 2018 22:27

Olay, Seyhan İlçesi Kayışlı Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Behzat Çelebi sabah evden dışarı çıkıp ailesine şehir merkezine gittiğini söyledi. Daha sonra ailesi Behzat Çelebiden haber alamadı. Ailesi yaklaşık 7 saat boyunca Çelebiyi aramaya başladı. Bu sırada kanal kenarından geçen bir vatandaş, suyun içerisine araç düştüğü ihbarında bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Su altı ekipleri aracın içerisine baktığında bir kişinin öldüğünü belirledi. Cenaze suyun içerisinde çıkarılınca, kayıp şahıs Behzat Çelebi’nin olduğu belirlendi. Acı haberi alan aile olay yerine akın etti. Yaşlı adamın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Süleyman Cenk İdaye 

 

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