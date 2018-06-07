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Aracıyla takla atan sürücü aracını bırakıp kayıplara karıştı

Beyoğlu’nda aracıyla takla atan bir sürücü, gecenin karanlığından faydalanarak kayıplara karıştı. Kaza da ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Aracıyla takla atan sürücü aracını bırakıp kayıplara karıştı

07 Haziran 2018 02:40

Kaza, saat 00:30 sıralarında Beyoğlu Kumbarahane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 PP 3943 plakalı araç cadde üzerinde seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce seyir halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç karşı yönden gelen 3 araca daha çarptıktan sonra ters şekilde durabildi. Kimliği belirlenemeyen ve karanlıktan faydalanan araç sürücüsü kayıplara karıştı. Kazaya karışan diğer araç sürücüleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil sürücüsünün kimliğini tespit etmeye çalıştı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazanın etkisiyle caddeye yayılan parçalar temizlenerek yoldan kaldırılırken, takla atan otomobil olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

 

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