Diğer
Kategoriler

Araçla birlikte 60 bin lira para da yandı

Samsun'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangında, aracın bagajında bulunan 60 bin lira para da yandı.

Araçla birlikte 60 bin lira para da yandı

15 Temmuz 2017 16:15

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, galerici olduğu ileri sürülen Nuh K.'nin park halindeki otomobilinde yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak, araç tamamen yandı. Nuh K. aracının bagajında 60 bin lira parası olduğu söyledi. Ekipler aracın bagajını açtıklarında 60 bin lira paranın kenarlarının yandığını ve ortasının durduğunu fark etti. Yapılan araştırma sonucu yangının aracın elektrik aksamından çıktığı ileri sürüldü. 

Muammer Ay
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!