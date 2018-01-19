Araçlar çöken yoldan dereye düştü

Edinilen bilgiye göre Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde yakın zamanda parkeyle kaplanan 342'nci sokakta yol bir anda çöktü. Çökmenin etkisiyle sokakta park halinde bulunan 31 HA 630 plakalı otomobil ile 31 HV 020 plakalı minibüs, yol kenarındaki dereye düştü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, yolun bir anda çökmeye başladığı ve araçların dereye doğru yan yatmaya başladığı görülüyor. Önce otomobil dereye takla atıp düşerken, toplanan mahalle halkının minibüsün dereye düşmesini önlemek için tutup çekmeye çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları görülüyor.

Olay sonrası mahalle sakinleri yağışlı havalarda dere boyunca bu tür çökmelerin sık sık meydana geldiğini söyledi.

Satuk Buğra Güney