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Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Şanlıurfa’da ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

29 Ocak 2018 13:25

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 50’nci kilometresindeki Suruç ilçesine bağlı Ezgil kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Şanlıurfa’dan Gaziantep istikametine gitmekte olan Mehmet Alav yönetimindeki 27 C 4157 plakalı ticari araç, karşı yönden gelmekte olan Tahir B. yönetimindeki 06 FKT 26 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Tahir B. ve Mehmet Alav ile birlikte otomobilde bulunan Ali B., İbrahim B., Ayhan B. ve ticari araçta bulunan Emine Çiğdem A., Yaşar A., Mustafa A., Emine A., Yağmur Ada A., Leyla A., Mehmet A. yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan 12 yaralıdan ticari araç sürücüsü Mehmet Alav, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan durumu ağır olan 4 kişi ise ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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