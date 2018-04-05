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“Araçlarımız yorgun olduğumuzu gözlerimizden anlayacak”

Endüstri 4.0 Buluşmaları kapsamında düzenlenen “Öncü Sektörlerde Dijital Dönüşüm” konferansına katılan BOSCH Iot ve Endüstri 4.0 Direktörü Mustafa Ayhan, “Araç içine tanımlanan sistemle birlikte araçlar, gözlerimiz ile temas kurarak yorgun olduğumuzu anlayıp, durmamız için bize uyarı verecek” dedi.

“Araçlarımız yorgun olduğumuzu gözlerimizden anlayacak”

05 Nisan 2018 11:13

Her geçen gün yenilenen teknolojik gelişmelerin ışığında “Dünya nereye gidiyor?” sorusuna yanıt aramak için Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Mühendislik ve Teknoloji Kulübü (IEEE) tarafından “Öncü Sektörlerde Dijital Dönüşüm” konferansı düzenlendi. Teknolojinin iş hayatını nasıl etkilediği, akıllı yaşamın getirdiği yenilikler, büyüyen şehirler, geleceğe yönelik yeni iş modelleri ve yapay zekâ gibi konuların konuşulduğu konferansa, BOSCH Iot ve Endüstri 4.0 Direktörü Mustafa Ayhan, INTEL Ortadoğu Türkiye ve Afrika Nesnelerin İnterneti Teknik Direktörü Cem Vedat Işık, ABB Elektrik Türkiye Pazarlama ve Satış Müdürü Nejat Ege, MCS Factory Digitalization Genel Müdürü Adem Kayar ve Ekol lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul konuşmacı olarak katılarak, deneyimlerini ve bilgilerini Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri ve katılımcılara aktardı.

“Araçlarımız yorgun olduğumuzu gözlerimizden anlayacak”

BOSCH Iot ve Endüstri 4.0 Direktörü Mustafa Ayhan, akıllı sistemlerin hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştıracağından bahsederek, “Şehir trafiğinin yüzde 30 u park yeri bekleyen araçlardan oluşuyor. Ama önümüzdeki dönemlerde oluşturulan teknoloji sayesinde boş park yerlerini gösteren ya da aracın kendi kendine algıladığı park yerleri gösterecek sistemleri kullanacağımız zamanlar gelecek. Araç içi hizmetler kapsamında aracımıza tanımladığımız sistem, bizim gözlerimiz ile temas kurarak yorgun olduğumuzu anlayıp, aracı durdurmamız için bize uyarı verecek. Tüm bunlar çok uzak gelecek değil. İhtiyacımız olan şey işbirliği ve istekli insan gücü” dedi.

Yaşamak için kod yazmayı öğrenmek şart

Yaptığı konuşmada dijital geleceği yazmanın yetenek gerektirdiğini, bu yeteneğin de sonradan kazanılabilen bir olgu olduğunu ifade eden ABB Elektrik Türkiye Pazarlama ve Satış Müdürü Nejat Ege ise, “Endüstri 4.0 deyince bunu endüstri ile sınırlandırmamak gerekiyor. Biz dijitalizasyon diyoruz. Çok hızlı bir biçimde hayatımız değişiyor. Bu değişime ayak uyduramayan şirketler ise yok oluyor. Sanal/arttırılmış gerçeklik, yazılım tanımlı makineler, siber güvenlik gibi yavaş yavaş hayatımıza giren teknolojilerle tanışıp, iyi ilişkiler kurmamız şart. Bunun en somut örneği sürücüsüz arabalar. Gerçekten bu arabalar bir gün iyi bir şekilde çalışırlarsa birçok insan işsiz kalabilir. Alıştığımız şartlarda yaşamaya devam edebilmemiz için teknolojik anlamdaki tüm şartları ve gereklilikleri öğrenip uygulamamız gerekiyor. Mesela ben herkesin kod yazmayı öğrenmesinin şart olduğunu düşünüyorum” dedi.

Etiketler: Bahçeşehir Üniversitesi, endüstri 4.0, kodlama, Mustafa Ayhan, Öncü Sektörlerde Dijital Dönüşüm

 

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