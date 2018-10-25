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Araçların arasına bomba yerleştiren PKK'lılar yakalandı

Araçların arasına bomba yerleştiren PKK'lılar yakalandı
Araçların arasına bomba yerleştiren PKK'lılar yakalandı

İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda, araçlara EYP (El Yapımı Patlayıcı) yerleştiren örgüt üyesi 5 kişi yakalandı. EYP’de parmak izi bulunan PKK’lılar, gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, 13 Ekim tarihinde Küçükçekmece'de park halindeki araçların arasına 4 ayrı yere el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştiren bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonlarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın faili oldukları ileri sürülen 5 kişiyi tespit etti. Park halindeki araçların arasına döşenen EYP'de parmak izi bulunan PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi üyesi 5 şüpheli, terör polisi tarafından dün düzenlenen operasyon ile yakalandı.
EYP'de parmak izi bulunan PKK'lılar, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

DGH üyelerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.  

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