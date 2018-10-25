Araçların arasına bomba yerleştiren PKK'lılar yakalandı

Alınan bilgilere göre, 13 Ekim tarihinde Küçükçekmece'de park halindeki araçların arasına 4 ayrı yere el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştiren bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonlarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın faili oldukları ileri sürülen 5 kişiyi tespit etti. Park halindeki araçların arasına döşenen EYP'de parmak izi bulunan PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi üyesi 5 şüpheli, terör polisi tarafından dün düzenlenen operasyon ile yakalandı.

EYP'de parmak izi bulunan PKK'lılar, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi.



DGH üyelerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.