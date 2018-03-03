Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücülerin burnu bile kanamadı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya’dan Antalya istikametine seyir halinde olan Murat Ç.’nin (58) kullandığı 07 UY 869 plakalı kamyonet Konaklı Kavşağı’na geldiği sırada Ayşe S.’nin (32) idaresindeki 07 HYY 99 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kamyonet yan yatarak parçalara bölündü. Diğer araç ise kullanılmaz hale gelirken, araç sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, yaptıkları incelemelerde Murat Ç. isimli sürücünün 130 promil alkollü olduğunu tespit etti. Kaza nedeniyle yol kısmen kapanırken, araçlarının çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar sağlandı.