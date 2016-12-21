Hava sıcaklığının eksi 32 dereceyi gördüğü Kars’ta vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için kilim, battaniye ve halıları kullanıyor. Araçlarını sabah soğuktan çalıştıramadıklarını söyleyen kent sakinleri çözüm olarak sabaha kadar nöbet tutup, belirli aralıklarla dışarı çıkıp araçlarını çalıştırıyor.

Hava sıcaklığının eksi 32 olduğunu, ancak hissedilen soğuğun daha fazla olduğunu belirten vatandaşlar, “Havalar çok soğuk olduğu için araç donuyor. Eksi 20’lerde, 30’larda olduğu için mecburen çalıştırmak zorundayız. Yoksa sabah çalışmıyor. Dizel araçlar daha ağırlıklı olduğu için daha zor oluyor. Geceleri en az 3 kez, en az 3 kez çalıştırıyoruz ki, yoksa sabah hiçbir şekilde randıman alınmıyor” dedi.

Öte yandan Kars’ta soğuk havadan İtfaiye Müdürlüğü önünde bulunan çeşmelerin etrafı buz tutarak dondu. Yetkililer ise muslukları açık bırakarak boruların donmasının önüne geçti. Bazı evlerinin ise güneş enerji ısı panelleri patladı. Patlayan ısı sistemlerin kazanlarında ise buz sarkıtları oluştu. Soğuk havada sokaklarda olan vatandaşlar ise soğuktan etkilenmemek için evlerinin yolunu tutuyor.

Bıçak gibi kesen soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenilirken, uzmanlar risk grubundaki vatandaşların mecbur kalmadıkları takdirde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Işık Çapanoğlu