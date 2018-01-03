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Araçlarını dükkan sahibinin üzerine süren hırsızlar kamerada

Sultangazi'de bir dükkana giren 6 hırsızlık zanlısı, iş yerinden yaklaşık 100 bin lira değerinde elektrik kablosu ve cihazını çaldı. Zanlılar, alarmın sinyal vermesi ile gelen iş yeri sahibinin üzerine ise araçlarını sürdü. Buna direnen iş yeri sahibi yine hırsızlar tarafından sopa ile kovalanırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Araçlarını dükkan sahibinin üzerine süren hırsızlar kamerada

03 Ocak 2018 11:46
Araçlarını dükkan sahibinin üzerine süren hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

Olay pazar günü öğlen saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 kişilik hırsızlık çetesi beyaz bir minibüsle hedeflerine aldıkları elektrikçi dükkanın önüne geldi. Sitenin güvenlik görevlilerinin devriyesinin ardından dükkanın kapısına gelen yüzlerini kapüşonlarıyla gizlemeye çalışan elleri eldivenli hırsızlar, kapıyı levye ile kırarak dükkana girdi. Zanlılar, dükkanın alam sistemini de kopardı ancak öncesinde o sırada dükkanın alarmı çalarak dükkan sahibi Ali Töz’ün cep telefonuna uyarı mesajı gitti. Hırsızlar ise bu sırada dükkanda bulunan çeşitli ebatlardaki elektrik kablolarını ve matkap gibi cihazları kısa süre içinde dükkanın kapısına yanaştırdıkları minibüse yükledi.

İş yeri sahibinin üzerine araç sürüp sopa ile kovaladılar

Telefonuna gelen mesajın ardından iş yerine gelerek hırsızlarla yüz yüze gelen dükkan sahibi Ali Töz aracından inmek için kapıyı açtı. Ancak pişkin hırsızlar, kendi araçlarını dükkan sahibinin üzerine sürerek ve sopayla saldırarak kapıyı açıp inmesine müsaade etmediler. Tek başına olduğu için hırsızlardan çekinen dükkan sahibi aracıyla ileri doğru hamle yaptı. Bu sırada hırsızlar geldikleri araçla sitenin de kapısını yıkarak olay yerinden kaçtılar. Polis ekiplerinin kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızları dükkan sahibinin gelmesi bile durdurmadı

Hırsızların dükkanı levye ile kırıp girmesi ve yaklaşık 100 bin lira değerindeki malları çaldığı o anlar ise dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızların dükkana gelişi, kapıyı levye ile açışı, alarm sistemini koparmaları ve kilolarca ağırlığındaki kabloları çıkarıp kendi araçlarına yüklediği görülüyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iş yeri sahibi Ali Töz’ün geldiği, hırsızların araçlarını üzerine sürüp sopa ile kovaladıkları ve ardından sitenin kapısını araçla kırarak kaçtıkları da görülüyor.
İş yeri sahibi Ali Töz, “Evde otururken telefonuma alarm geldi. Geldiğimde kapıda bir minibüs gördüm. Dükkanın içinden minibüse kabloların yüklendiğini gördüm. Bunun üzerine minibüsün önünü kendi aracım ile kestim. Beni görünce minibüsü çalıştırdılar. Ben inmeye çalışınca da üzerime sürdüler. İnemedim. O sırada bir de sopa ile arabama vurmaya başladı. Bunun üzerine arabamı ileri almak durumunda kaldım. O arada adamlar aradan sıyrıldı. Sitenin demir kapısını yıktılar ve kaçtılar. Bende iş yerime döndüm. Hasar kaydı yaptırdım. Yaklaşık 100 bin lira değerinde maddi zararım var. Bizim yarım günde indirdiğimiz malları adamlar 15 dakikada kendi araçlarına yükleyip çaldılar. Adamlar o kadar cesaretli ki alarm çalarken kamera çekim yaparken çıkıp alarm sistemini kopartıyor. Bu cesareti neden alıyorlar bilemiyorum” diye konuştu.

Mehmet Altunışık

Etiketler: hırsızlık, İstanbul

 

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