Diğer
Kategoriler

Araçta bulunan 2 milyon dolar ziynet eşyası ile 50 bin dolar çalındı

Düzce TEM otoyolu Gümüşova mevkiinde bulunan dinlenme tesisinde park halinde bulunan bir aracı soyan hırsızlar araçta bulunan 2 milyon dolar civarındaki ziynet eşyası ile 50 bin doları çaldılar.

Araçta bulunan 2 milyon dolar ziynet eşyası ile 50 bin dolar çalındı

04 Kasım 2017 10:40

Olay, gece geç saatlerde Düzce TEM otoyolu Gümüşova mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara’dan İstanbul’a ziynet eşyası götüren H. M. A ve yanında ki 2 kişi mola verdi. Aracın mola verdiğini gören kişi yada kişiler aracın arka camını kırarak araç içerisinde bulunan piyasa değeri 2 milyon dolar olan 2 valiz ziynet eşyası ile 50 bin dolar parayı alarak kayıplara karıştılar. Yediği yemek sonrasında aracına dönen H. M. A. aracının arka camının kırıldığını görmesi üzerine aracın içine baktı. Araç içiresinde bulunan ziynet eşyalarını olmaması üzerine güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri inceleme yaparak kişi yada kişilerin aranması için çalışma başlattılar. Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 

Ali Yıldız

Etiketler: hırsız

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç