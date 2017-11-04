Araçta bulunan 2 milyon dolar ziynet eşyası ile 50 bin dolar çalındı

Olay, gece geç saatlerde Düzce TEM otoyolu Gümüşova mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara’dan İstanbul’a ziynet eşyası götüren H. M. A ve yanında ki 2 kişi mola verdi. Aracın mola verdiğini gören kişi yada kişiler aracın arka camını kırarak araç içerisinde bulunan piyasa değeri 2 milyon dolar olan 2 valiz ziynet eşyası ile 50 bin dolar parayı alarak kayıplara karıştılar. Yediği yemek sonrasında aracına dönen H. M. A. aracının arka camının kırıldığını görmesi üzerine aracın içine baktı. Araç içiresinde bulunan ziynet eşyalarını olmaması üzerine güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri inceleme yaparak kişi yada kişilerin aranması için çalışma başlattılar. Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Ali Yıldız