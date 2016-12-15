Edinilen bilgiye göre kaza, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Karabulut yönetimindeki 01 S 0359 plakalı öğrenci servisi ile Vehbi Bereketoğlu yönetimindeki 01 B 6790 plakalı taksi, ara sokakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksi savrularak parkın istinat duvarına çarparak durabildi. Taksi sürücüsü Bereketoğlu yaralanırken, araçta bulunan hamile eşi Cansu Bereketoğlu da sıkışarak mahsur kaldı. Kazada, öğrenci servisinde bulunan sürücü Karabulut ile birlikte Funda Eşmerbüyüksandıç, Elife Çiller ve Cansu Bereketoğlu yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen polis, ambulans ve Cankur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti. Cankur ekipleri takside sıkışan hamile kadını kurtardı. Cansu Bereketoğlu, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılar da olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fatih Keçe