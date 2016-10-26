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Araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ters döndü. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

26 Ekim 2016 17:34

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesi Sırrın yolu Uçaksavar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hız yapan 01 B 0912 plakalı Yahya E., kontrolündeki otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Taklalar sonrası araçta sıkışan Yahya E., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü Yahya E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: kaza, şanlıurfa, yaralı


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