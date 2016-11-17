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Araçta sıkışarak can verdi

Kastamonu’da oto kurtarıcının altına giren otomobilin sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Araçta sıkışarak can verdi

17 Kasım 2016 00:14

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu 3’üncü kilometresinde Sinan Ahmetoğlu (20) idaresindeki 34 LM 2685 plakalı otomobil, kavşaktan dönmek isteyen Nuri M. (33) yönetimindeki 78 AY 178 plakalı oto kurtarıcının altına girdi. Soğuk hava ve gizli buzlanmanın da etkisiyle otomobili durduramayan sürücü Sinan Ahmetoğlu, kurtarıcının altında otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı gören benzinlik istasyonu çalışanları olayı 112 Acil Sağlık ekiplerine ve emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri de, otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü hayata geri döndürmek için kalp masajı uyguladı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Sinan Ahmetoğlu, hayatını kaybetti.

Araç içerisinde sıkışan Sinan Ahmetoğlu, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası sıkıştığı yerden çıkartıldı. Tabuta konulan Sinan Ahmetoğlu, cenaze aracına bindirilerek Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kazadan sonra şok geçiren ve olay yerinden ayrılan kurtarıcının sürücüsü Nuri M., bir süre sonra kaza yerine geri dönerek jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan kurtarıcının sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması sonrası karayolları ekipleri yola akan yağ ve mazotu temizleyerek kumladı.

Etiketler: araç, kaza


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