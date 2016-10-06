Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas karayolu Yeşilyurt Mahallesi’nde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin B.B.’nin kullandığı aracı durdurduğu öğrenildi. Aracın kaputu üzerindeki kan izlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda bir adet kurusıkıdan çevirme tabanca ile bir adet ekmek bıçağı ele geçirdi.

Yapılan detaylı soruşturma sonrasında B.B.’nin Kayseri’de yağma ve yaralama olayına karıştığını belirleyen jandarma ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Olayın mağduruna ulaşan jandarma ekipleri, yapılan soruşturma sonrasında B.B.’yi adliyeye sevk etti. Zanlı B.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.