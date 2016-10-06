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Araçtaki kan izi ‘yağma’ zanlısını ele verdi

Kayseri’de yol kontrolü yapan Jandarma ekipleri, bir aracın kaputundaki kan izinden yola çıkarak, ‘Yağma ve Adam Yaralama’ suçunun zanlısını yakaladı.


06 Ekim 2016 10:55

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas karayolu Yeşilyurt Mahallesi’nde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin B.B.’nin kullandığı aracı durdurduğu öğrenildi. Aracın kaputu üzerindeki kan izlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda bir adet kurusıkıdan çevirme tabanca ile bir adet ekmek bıçağı ele geçirdi.

Yapılan detaylı soruşturma sonrasında B.B.’nin Kayseri’de yağma ve yaralama olayına karıştığını belirleyen jandarma ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Olayın mağduruna ulaşan jandarma ekipleri, yapılan soruşturma sonrasında B.B.’yi adliyeye sevk etti. Zanlı B.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 


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